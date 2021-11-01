Katalog firm
Cedar
Cedar Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Cedar wynosi od $121,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Produktu na dolnym końcu do $235,000 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Cedar. Ostatnia aktualizacja: 9/10/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $235K
Analityk Danych
Median $150K

Menedżer Produktu
Median $121K
Rekruter
Median $145K
Zasoby Ludzkie
$149K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$158K
Architekt Rozwiązań
Median $229K
Badacz UX
$124K
