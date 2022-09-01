Pobierz aplikację
Zmień
Zaloguj się
Zarejestruj się
Wszystkie dane
Według lokalizacji
Według firmy
Według stanowiska
Kalkulator wynagrodzeń
Wizualizacje wykresów
Zweryfikowane wynagrodzenia
Staże
Wsparcie w negocjacjach
Porównaj benefity
Kto rekrutuje
Raport wynagrodzeń 2024
Najlepiej płacące firmy
Integruj
Blog
Prasa
Google
Inżynier oprogramowania
Menedżer produktu
Obszar Nowego Jorku
Analityk danych
Przeglądaj według różnych stanowisk
Levels FYI Logo
Wynagrodzenia
📂 Wszystkie dane
🌎 Według lokalizacji
🏢 Według firmy
🖋 Według stanowiska
🏭️ Według branży
📍 Mapa wynagrodzeń
📈 Wizualizacje wykresów
🔥 Percentyle w czasie rzeczywistym
🎓 Staże
❣️ Porównaj benefity
🎬 Raport wynagrodzeń 2024
🏆 Najlepiej płacące firmy
💸 Oblicz koszt spotkania
#️⃣ Kalkulator wynagrodzeń
Dodaj dane
Dodaj wynagrodzenie
Dodaj benefity firmowe
Dodaj mapowanie poziomów
Oferty pracy
Usługi
Usługi dla kandydatów
💵 Coaching negocjacyjny
📄 Przegląd CV
🎁 Podaruj przegląd CV
Dla pracodawców
Interaktywne oferty
Percentyle w czasie rzeczywistym 🔥
Benchmarking wynagrodzeń
Levels.fyi API
Dla badań naukowych
Zbiór danych o wynagrodzeniach
Społeczność
Pobierz aplikację
← Katalog firm
CCC Intelligent Solutions
Pracujesz tutaj?
Zarejestruj swoją firmę
Przegląd
Wynagrodzenia
Benefity
Oferty pracy
Nowe
Czat
CCC Intelligent Solutions Benefity
Dodaj benefity
Porównaj
Ubezpieczenia, zdrowie i wellness
Health Insurance
Vision Insurance
Dental Insurance
Gym / Wellness Reimbursement
PTO (Vacation / Personal Days)
Maternity Leave
Paternity Leave
Dom
Adoption Assistance
Finanse i emerytura
401k
Dodatki i zniżki
Tuition Reimbursement
Wyświetl dane w tabeli
CCC Intelligent Solutions Dodatki i benefity
Benefit
Opis
Health Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Gym / Wellness Reimbursement
Offered by employer
401k
Offered by employer
Tuition Reimbursement
Offered by employer
Adoption Assistance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Wyróżnione oferty pracy
Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla CCC Intelligent Solutions
Powiązane firmy
Amazon
DoorDash
Lyft
Flipkart
LinkedIn
Zobacz wszystkie firmy ➜
Inne zasoby
Roczny raport wynagrodzeń
Oblicz całkowite wynagrodzenie