Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in India w CBTS Technology Solutions India wynosi od ₹340K do ₹463K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CBTS Technology Solutions India. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!