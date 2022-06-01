Castleton Commodities International Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w Castleton Commodities International wynosi od $55,275 całkowitej rekompensaty rocznie dla Asystent Administracyjny na dolnym końcu do $177,131 dla Analityk Finansowy na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Castleton Commodities International. Ostatnia aktualizacja: 10/13/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $120K
Asystent Administracyjny
$55.3K
Analityk Danych
$124K

Analityk Finansowy
$177K
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Castleton Commodities International is Analityk Finansowy at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $177,131. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Castleton Commodities International is $122,188.

