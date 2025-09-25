Katalog firm
CarGurus
Mediana pakietu rekompensaty Projektant Produktu in United States w CarGurus wynosi $187K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CarGurus. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025

Mediana Pakietu
company icon
CarGurus
Product Designer
Boston, MA
Łącznie rocznie
$187K
Poziom
Senior
Podstawa
$150K
Stock (/yr)
$22K
Premia
$15K
Lata w firmie
0-1 Lata
Lata doświadczenia
11+ Lata
Jakie są poziomy kariery w CarGurus?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W CarGurus, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w CarGurus in United States wynosi rocznie $380,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w CarGurus dla stanowiska Projektant Produktu in United States wynosi $183,750.

