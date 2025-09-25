Katalog firm
Średnia całkowita rekompensata Menedżer Projektowania Produktu in United States w CarGurus wynosi od $184K do $262K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CarGurus. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$209K - $238K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$184K$209K$238K$262K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W CarGurus, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Menedżer Projektowania Produktu at CarGurus in United States sits at a yearly total compensation of $261,960. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CarGurus for the Menedżer Projektowania Produktu role in United States is $184,260.

