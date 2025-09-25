Katalog firm
CarGurus
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Analityk Biznesowy

  • Wszystkie pensje Analityk Biznesowy

CarGurus Analityk Biznesowy Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Biznesowy in United States w CarGurus wynosi od $65.6K do $95.2K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CarGurus. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$74.4K - $86.4K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$65.6K$74.4K$86.4K$95.2K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Analityk Biznesowy zgłoszeń w CarGurus aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W CarGurus, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Analityk Biznesowy oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

CarGurus in United States의 Analityk Biznesowy에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 $95,200입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
CarGurus의 Analityk Biznesowy 직무 in United States에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $65,600입니다.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla CarGurus

Powiązane firmy

  • Zillow
  • eBay
  • SoFi
  • Etsy
  • Pandora
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby