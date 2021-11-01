Caption Health Wynagrodzenia

Katalog firm
Zakres wynagrodzeń Caption Health waha się od $129,848 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk biznesowy na dolnym końcu do $186,563 dla Menedżer produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Caption Health. Ostatnia aktualizacja: 8/13/2025

$160K

Analityk biznesowy
$130K
Menedżer produktu
$187K
Inżynier oprogramowania
$164K

FAQ

The highest paying role reported at Caption Health is Menedżer produktu at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $186,563. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Caption Health is $164,175.

