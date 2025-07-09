Katalog firm
Captain Fresh
Captain Fresh Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Captain Fresh wynosi od $11,749 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $84,965 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Captain Fresh. Ostatnia aktualizacja: 9/7/2025

$160K

Sprzedaż
$25.3K
Inżynier Oprogramowania
$11.7K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$85K

Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Captain Fresh jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $84,965. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Captain Fresh wynosi $25,277.

