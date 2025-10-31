Katalog firm
Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w Capital One wynosi od $139K year dla Associate Software Eng do $476K year dla Senior Distinguished Eng. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $151K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Capital One. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Associate Software Eng
(Poziom początkujący)
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
Senior Associate
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
Principal Associate
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
Options

W Capital One, Options podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)



Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Inżynier iOS

Inżynier Oprogramowania Mobilnego

Inżynier Oprogramowania Frontend

Inżynier Uczenia Maszynowego

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Sieci

Inżynier Oprogramowania Quality Assurance (QA)

Inżynier Danych

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Inżynier Oprogramowania Bezpieczeństwa

Naukowiec Badawczy

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Capital One in United States wynosi rocznie $476,250. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Capital One dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $151,000.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Capital One

