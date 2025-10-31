Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w Capital One wynosi od $139K year dla Associate Software Eng do $476K year dla Senior Distinguished Eng. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $151K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Capital One. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Associate Software Eng
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
W Capital One, Options podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)
33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)
33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)
