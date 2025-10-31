Katalog firm
Capital One
Capital One Marketing Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Marketing in Canada w Capital One wynosi CA$107K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Capital One. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025

Mediana Pakietu
company icon
Capital One
Marketing
Toronto, ON, Canada
Łącznie rocznie
CA$107K
Poziom
Senior Associate
Podstawa
CA$98.4K
Stock (/yr)
CA$0
Premia
CA$9K
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Capital One?
Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
Options

W Capital One, Options podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Marketing w Capital One in Canada wynosi rocznie CA$108,119. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Capital One dla stanowiska Marketing in Canada wynosi CA$100,881.

Wyróżnione oferty pracy

