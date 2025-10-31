Katalog firm
Capital One
Capital One Bankier Inwestycyjny Pensje

Wynagrodzenie Bankier Inwestycyjny in United States w Capital One wynosi $95K year dla Associate. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $110K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Capital One. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Associate
$95K
$95K
$0
$0
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Pokaż 4 Więcej poziomów
Najnowsze zgłoszenia pensji
Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
Options

W Capital One, Options podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Bankier Inwestycyjny w Capital One in United States wynosi rocznie $390,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Capital One dla stanowiska Bankier Inwestycyjny in United States wynosi $90,000.

