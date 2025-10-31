Wynagrodzenie Analityk Danych in United States w Capital One wynosi od $136K year dla Associate Data Scientist do $198K year dla Lead Data Scientist. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $172K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Capital One. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Associate Data Scientist
$136K
$136K
$0
$0
Data Scientist
$149K
$145K
$0
$3.5K
Senior Data Scientist
$175K
$166K
$0
$8.1K
Master Data Scientist
$211K
$192K
$6.9K
$12.4K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
Nie znaleziono wynagrodzeń
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
W Capital One, Options podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)
33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)
33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)
