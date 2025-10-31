Capital One Menedżer Analityki Danych Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Analityki Danych in United States w Capital One wynosi $251K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Capital One. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025

Mediana Pakietu Capital One Data Science Manager New York, NY Łącznie rocznie $251K Poziom L3 Podstawa $215K Stock (/yr) $0 Premia $36.3K Lata w firmie 0-1 Lata Lata doświadczenia 2-4 Lata

Harmonogram Uprawnień Główny 33.3 % ROK 1 33.3 % ROK 2 33.3 % ROK 3 Typ Akcji Options W Capital One, Options podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień: 33.3 % uprawnia w 1st - ROK ( 33.30 % rocznie )

33.3 % uprawnia w 2nd - ROK ( 33.30 % rocznie )

33.3 % uprawnia w 3rd - ROK ( 33.30 % rocznie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Capital One ?

