Capital One
Capital One Rozwój Korporacyjny Pensje

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Capital One. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$98.6K - $112K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$85.9K$98.6K$112K$125K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
Options

W Capital One, Options podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Rozwój Korporacyjny w Capital One wynosi rocznie $125,080. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Capital One dla stanowiska Rozwój Korporacyjny wynosi $85,860.

