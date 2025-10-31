Wynagrodzenie Analityk Biznesowy in United States w Capital One wynosi od $114K year dla Associate Business Analyst do $212K year dla Lead Business Analyst. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $119K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Capital One. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Associate Business Analyst
$114K
$107K
$0
$7.4K
Business Analyst
$120K
$114K
$0
$5.6K
Senior Business Analyst
$125K
$120K
$128
$5K
Master Business Analyst
$181K
$169K
$0
$12.5K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
W Capital One, Options podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)
33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)
33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)