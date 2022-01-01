Capital One Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Capital One wynosi od $46,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $523,333 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Capital One . Ostatnia aktualizacja: 9/7/2025