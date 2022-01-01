Katalog firm
Capital One Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Capital One wynosi od $46,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $523,333 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Capital One. Ostatnia aktualizacja: 9/7/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

Inżynier iOS

Inżynier Oprogramowania Mobilnego

Inżynier Oprogramowania Frontend

Inżynier Uczenia Maszynowego

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Sieci

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Danych

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Inżynier Bezpieczeństwa Oprogramowania

Naukowiec Badawczy

Menedżer Produktu
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Analityk Biznesowy
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

Analityk Danych
Median $120K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Analityk Danych
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Menedżer Projektu
Median $110K
Projektant Produktu
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

Projektant UX

Projektant Aplikacji Mobilnych

Analityk Finansowy
Median $120K

Analityk Ryzyka

Analityk Oszustw

Menedżer Analityki Danych
Median $251K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
Median $175K

Analityk Ryzyka Technologicznego

Zasoby Ludzkie
Median $110K
Menedżer Programu Technicznego
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Rekruter
Median $120K
Architekt Rozwiązań
Median $265K

Architekt Danych

Cloud Security Architect

Inwestor Venture Capital
Median $152K

Dyrektor

Współpracownik

Szef Sztabu
Median $150K
Sprzedaż
Median $184K
Księgowy
Median $100K

Księgowy Techniczny

Konsultant Zarządzania
Median $118K
Operacje Biznesowe
Median $177K
Obsługa Klienta
Median $46K
Technolog Informacyjny (IT)
Median $158K
Marketing
Median $77.3K
Menedżer Programu
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
Badacz UX
Median $133K
Menedżer Operacji Biznesowych
Median $90.5K
Bankier Inwestycyjny
Median $110K
Rozwój Biznesu
Median $136K
Operacje Marketingowe
Median $96K
Asystent Administracyjny
$65.5K
Rozwój Korporacyjny
$166K
Sukces Klienta
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Projektant Graficzny
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
Options

W Capital One, Options podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Capital One is Menedżer Produktu at the Vice President level with a yearly total compensation of $523,333. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Capital One is $149,509.

Inne zasoby