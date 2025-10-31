Katalog firm
Capita
  • Pensje
  • Architekt Rozwiązań

  • Wszystkie pensje Architekt Rozwiązań

Capita Architekt Rozwiązań Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Architekt Rozwiązań in United Kingdom w Capita wynosi £92.8K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Capita. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025

Mediana Pakietu
company icon
Capita
Solution Architect
London, EN, United Kingdom
Łącznie rocznie
£92.8K
Poziom
-
Podstawa
£84.4K
Stock (/yr)
£0
Premia
£8.4K
Lata w firmie
7 Lata
Lata doświadczenia
10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Capita?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Rozwiązań w Capita in United Kingdom wynosi rocznie £101,949. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Capita dla stanowiska Architekt Rozwiązań in United Kingdom wynosi £92,846.

