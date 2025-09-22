Katalog firm
Canoo
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
  • Pensje
  • Architekt Rozwiązań

  • Wszystkie pensje Architekt Rozwiązań

Canoo Architekt Rozwiązań Pensje

Średnia całkowita rekompensata Architekt Rozwiązań in United States w Canoo wynosi od $145K do $197K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Canoo. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$155K - $187K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$145K$155K$187K$197K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

$160K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Canoo, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Rozwiązań w Canoo in United States wynosi rocznie $197,200. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Canoo dla stanowiska Architekt Rozwiązań in United States wynosi $144,500.

