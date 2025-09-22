Katalog firm
Canoo
Canoo Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in United States w Canoo wynosi $120K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Canoo. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025

Mediana Pakietu
company icon
Canoo
Software Engineer
Torrance, CA
Łącznie rocznie
$120K
Poziom
L3
Podstawa
$120K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
2 Lata
Jakie są poziomy kariery w Canoo?

$160K

Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Canoo, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Canoo in United States wynosi rocznie $158,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Canoo dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $123,750.

