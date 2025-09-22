Katalog firm
Canadian National Railway
Mediana pakietu rekompensaty Analityk Danych in Canada w Canadian National Railway wynosi CA$137K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Canadian National Railway. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025

Mediana Pakietu
company icon
Canadian National Railway
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Łącznie rocznie
CA$137K
Poziom
L7
Podstawa
CA$121K
Stock (/yr)
CA$0
Premia
CA$15.7K
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
8 Lata
Jakie są poziomy kariery w Canadian National Railway?

CA$226K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Analityk Danych at Canadian National Railway in Canada sits at a yearly total compensation of CA$141,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Canadian National Railway for the Analityk Danych role in Canada is CA$136,975.

