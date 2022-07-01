Katalog firm
Cambridge Mobile Telematics
Cambridge Mobile Telematics Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Cambridge Mobile Telematics wynosi od $136,315 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Mechanik na dolnym końcu do $245,000 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Cambridge Mobile Telematics. Ostatnia aktualizacja: 10/11/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $140K
Menedżer Produktu
Median $208K
Analityk Danych
Median $158K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $245K
Inżynier Mechanik
$136K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Cambridge Mobile Telematics jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $245,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Cambridge Mobile Telematics wynosi $158,000.

