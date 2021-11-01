Katalog firm
Cambia Health Solutions
Cambia Health Solutions Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Cambia Health Solutions wynosi od $74,157 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Biznesowy na dolnym końcu do $274,365 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Cambia Health Solutions. Ostatnia aktualizacja: 9/11/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $112K
Księgowy
$137K
Aktuariusz
$137K

Analityk Biznesowy
$74.2K
Analityk Danych
$83.6K
Menedżer Produktu
$122K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$274K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Cambia Health Solutions jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $274,365. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Cambia Health Solutions wynosi $122,385.

