Średnia całkowita rekompensata Badacz UX in United States w Calendly wynosi od $180K do $246K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Calendly. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
W Calendly, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)