Katalog firm
ByteDance
ByteDance Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w ByteDance wynosi od $16,519 całkowitej rekompensaty rocznie dla Księgowy na dolnym końcu do $1,207,230 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników ByteDance. Ostatnia aktualizacja: 11/21/2025

ByteDance logo
+$25K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inżynier Oprogramowania
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

Inżynier iOS

Inżynier Oprogramowania Mobilnego

Inżynier Oprogramowania Frontend

Inżynier Uczenia Maszynowego

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Sieci

Inżynier Oprogramowania Quality Assurance (QA)

Inżynier Danych

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Inżynier Oprogramowania Bezpieczeństwa

Inżynier Niezawodności Witryny

Inżynier Oprogramowania Rzeczywistości Wirtualnej

Adwokat Programistów

Naukowiec Badawczy

Menedżer Produktu
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Marketing
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Menedżer Marketingu Produktu

Analityk Danych
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Projektant Produktu
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

Projektant UX

Projektant UI

Sprzedaż
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Dyrektor Klienta

Menedżer Klienta

Rekruter
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Specjalista od Pozyskiwania Kandydatów

Rekruter Kadry Kierowniczej

Rekruter Techniczny

Menedżer Programu
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
3-1 $584K
3-2 $794K
Menedżer Programów Technicznych
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Zasoby Ludzkie
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Analityk Biznesowy
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Analityk Danych
1-2 $125K
2-1 $163K
Menedżer Projektu
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Menedżer Operacji Biznesowych
2-1 $167K
2-2 $208K
Operacje Biznesowe
Median $235K
Rozwój Biznesu
Median $165K
Zaufanie i Bezpieczeństwo
Median $118K
Badacz UX
2-2 $237K
3-1 $296K
Menedżer Analityki Danych
Median $409K
Menedżer Partnerski
Median $205K
Analityk Finansowy
Median $150K
Inżynier Sprzętu
Median $350K
Prawny
Median $127K

Radca Prawny

Konsultant Zarządzania
Median $200K
Operacje Marketingowe
Median $89.9K
Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)
Median $74.1K
Operacje Przychodów
Median $120K
Architekt Rozwiązań
Median $278K

Architekt Danych

Architekt Bezpieczeństwa Chmury

Księgowy
$16.5K

Księgowy Techniczny

Asystent Administracyjny
$49.8K
Szef Sztabu
$247K
Copywriter
$63.3K
Rozwój Korporacyjny
$233K
Obsługa Klienta
$50.5K
Sukces Klienta
$73.8K
Projektant Graficzny
$48.3K
Inżynier Mechanik
$286K
Inżynier Optyk
$387K
Menedżer Projektowania Produktu
$385K
Sprawy Regulacyjne
$108K
Inżynier Sprzedaży
$65.3K
Redaktor Techniczny
$129K
Całkowite Wynagrodzenia
$304K
Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka
$91.9K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

20%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

30%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W ByteDance, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 30% uprawnia w 4th-ROK (7.50% kwartalnie)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

35%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W ByteDance, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 15% uprawnia w 1st-ROK (15.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 35% uprawnia w 4th-ROK (35.00% rocznie)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W ByteDance, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

12 month cliff and vests quarterly.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w ByteDance jest Inżynier Oprogramowania at the 4-1 level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $1,207,230. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ByteDance wynosi $209,525.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.