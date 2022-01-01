ByteDance Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w ByteDance wynosi od $16,519 całkowitej rekompensaty rocznie dla Księgowy na dolnym końcu do $1,207,230 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników ByteDance. Ostatnia aktualizacja: 11/21/2025
Inżynier iOS
Inżynier Oprogramowania Mobilnego
Inżynier Oprogramowania Frontend
Inżynier Uczenia Maszynowego
Inżynier Oprogramowania Backend
Inżynier Oprogramowania Full-Stack
Inżynier Sieci
Inżynier Oprogramowania Quality Assurance (QA)
Inżynier Danych
Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego
Inżynier Oprogramowania Bezpieczeństwa
Inżynier Niezawodności Witryny
Inżynier Oprogramowania Rzeczywistości Wirtualnej
Adwokat Programistów
Naukowiec Badawczy
What do Product Managers even do?
20%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
30%
ROK 4
W ByteDance, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
30% uprawnia w 4th-ROK (7.50% kwartalnie)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
35%
ROK 4
W ByteDance, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
15% uprawnia w 1st-ROK (15.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)
35% uprawnia w 4th-ROK (35.00% rocznie)
12 month cliff and vests quarterly.
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W ByteDance, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
12 month cliff and vests quarterly.
