Katalog firm
Bynder
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Bynder Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Bynder wynosi od $56,013 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $158,308 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Bynder. Ostatnia aktualizacja: 9/11/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Median $70.7K

Inżynier Oprogramowania Backend

Projektant Produktu
Median $56K
Analityk Danych
$72K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Technolog Informacyjny (IT)
$64.7K
Marketing
$66.9K
Menedżer Produktu
$158K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$130K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Bynder is Menedżer Produktu at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $158,308. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bynder is $70,728.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Bynder

Powiązane firmy

  • Hexaware Technologies
  • Backbase
  • Productive Edge
  • Verifone
  • Arcesium
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby