Bybit Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Bybit wynosi od $29,850 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $131,829 dla Analityk Biznesowy na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Bybit. Ostatnia aktualizacja: 10/10/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $110K

Inżynier Oprogramowania Backend

Analityk Danych
Median $118K
Analityk Biznesowy
$132K

Marketing
$73.9K
Inżynier Mechanik
$50.2K
Projektant Produktu
$111K
Menedżer Produktu
$67.9K
Sprzedaż
$29.9K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Bybit jest Analityk Biznesowy at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $131,829. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Bybit wynosi $91,900.

Inne zasoby