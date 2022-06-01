BWX Technologies Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w BWX Technologies wynosi od $84,660 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Mechanik na dolnym końcu do $155,876 dla Menedżer Projektu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników BWX Technologies . Ostatnia aktualizacja: 11/21/2025