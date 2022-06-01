Katalog firm
BWX Technologies
BWX Technologies Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w BWX Technologies wynosi od $84,660 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Mechanik na dolnym końcu do $155,876 dla Menedżer Projektu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników BWX Technologies. Ostatnia aktualizacja: 11/21/2025

Inżynier Mechanik
$84.7K
Menedżer Projektu
$156K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w BWX Technologies jest Menedżer Projektu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $155,876. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w BWX Technologies wynosi $120,268.

