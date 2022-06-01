Katalog firm
Burns & McDonnell
Burns & McDonnell Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Burns & McDonnell wynosi od $9,278 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Budownictwa na dolnym końcu do $231,761 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Burns & McDonnell. Ostatnia aktualizacja: 10/10/2025

$160K

Inżynier Elektryk
Median $111K
Inżynier Sprzętu
Median $144K
Inżynier Oprogramowania
Median $74K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Mechanik
Median $110K
Menedżer Projektu
Median $210K
Analityk Biznesowy
$129K
Inżynier Budownictwa
$9.3K
Inżynier Automatyki
$95.8K
Projektant Przemysłowy
$90.3K
Information Technologist (IT)
$130K
Konsultant Zarządzania
$99.5K
Inżynier MEP
$131K
Projektant Produktu
$119K
Architekt Rozwiązań
$232K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Burns & McDonnell jest Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $231,761. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Burns & McDonnell wynosi $115,100.

