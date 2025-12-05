Katalog firm
BuildDirect
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Menedżer Produktu

  • Wszystkie pensje Menedżer Produktu

BuildDirect Menedżer Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Produktu in Canada w BuildDirect wynosi od CA$108K do CA$147K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w BuildDirect. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$83.7K - $101K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$78.2K$83.7K$101K$107K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Menedżer Produktu zgłoszeń w BuildDirect aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w BuildDirect?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Menedżer Produktu oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w BuildDirect in Canada wynosi rocznie CA$146,974. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w BuildDirect dla stanowiska Menedżer Produktu in Canada wynosi CA$107,697.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla BuildDirect

Powiązane firmy

  • Dropbox
  • Intuit
  • Tesla
  • Databricks
  • Flipkart
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/builddirect/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.