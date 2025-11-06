Katalog firm
Bucketplace
Bucketplace Inżynier Oprogramowania Pensje w Seoul Capital Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Seoul Capital Area w Bucketplace wynosi ₩97.73M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Bucketplace. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Mediana Pakietu
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Łącznie rocznie
₩97.73M
Poziom
L4
Podstawa
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
Premia
₩4.65M
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Bucketplace?
Block logo
+₩81.8M
Robinhood logo
+₩125.52M
Stripe logo
+₩28.21M
Datadog logo
+₩49.36M
Verily logo
+₩31.03M
Najnowsze zgłoszenia pensji
Wynagrodzenia stażowe

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Bucketplace in Seoul Capital Area wynosi rocznie ₩144,712,453. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Bucketplace dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Seoul Capital Area wynosi ₩101,193,920.

