Katalog firm
BTC
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

BTC Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń BTC waha się od $21,710 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $84,356 dla Inżynier sprzedaży na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy BTC. Ostatnia aktualizacja: 8/20/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Specjalista IT
$50.1K
Inżynier sprzedaży
$84.4K
Inżynier oprogramowania
$21.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w BTC to Inżynier sprzedaży at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $84,356. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w BTC wynosi $50,065.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla BTC

Powiązane firmy

  • Pinterest
  • Airbnb
  • Netflix
  • Microsoft
  • Facebook
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby