Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in United States w BS&A Software wynosi od $53.3K do $76.1K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w BS&A Software. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$61.1K - $71.5K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$53.3K$61.1K$71.5K$76.1K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w BS&A Software in United States wynosi rocznie $76,050. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w BS&A Software dla stanowiska Analityk Danych in United States wynosi $53,300.

