Brown-Forman
Brown-Forman Menedżer Analityki Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Analityki Danych in Mexico w Brown-Forman wynosi od MX$915K do MX$1.33M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Brown-Forman. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$55.6K - $64.5K
Mexico
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$49K$55.6K$64.5K$71.1K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Analityki Danych w Brown-Forman in Mexico wynosi rocznie MX$1,328,060. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Brown-Forman dla stanowiska Menedżer Analityki Danych in Mexico wynosi MX$915,134.

