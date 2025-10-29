Katalog firm
Średnia całkowita rekompensata Zasoby Ludzkie in United States w Brinker International wynosi od $126K do $183K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Brinker International. Ostatnia aktualizacja: 10/29/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$144K - $164K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$126K$144K$164K$183K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Zasoby Ludzkie w Brinker International in United States wynosi rocznie $182,900. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Brinker International dla stanowiska Zasoby Ludzkie in United States wynosi $125,550.

