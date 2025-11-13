Katalog firm
Brinker International
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

Brinker International Analityk Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in United States w Brinker International wynosi od $111K do $162K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Brinker International. Ostatnia aktualizacja: 11/13/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$128K - $146K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$111K$128K$146K$162K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Analityk Danych zgłoszeń w Brinker International aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Brinker International?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Analityk Danych oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Brinker International in United States wynosi rocznie $162,212. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Brinker International dla stanowiska Analityk Danych in United States wynosi $111,349.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Brinker International

Powiązane firmy

  • Spotify
  • Flipkart
  • Amazon
  • Roblox
  • SoFi
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby