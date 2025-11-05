Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Bengaluru w Bright Money wynosi ₹1.98M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Bright Money. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
Bright Money
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Łącznie rocznie
₹1.98M
Poziom
SDE 1
Podstawa
₹1.98M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
1 Rok
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Bright Money in Greater Bengaluru wynosi rocznie ₹4,186,952. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Bright Money dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Bengaluru wynosi ₹1,750,620.

