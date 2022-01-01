Katalog firm
Brex Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Brex wynosi od $27,078 całkowitej rekompensaty rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $630,000 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Brex. Ostatnia aktualizacja: 8/28/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Analityk Danych
L4 $195K
L5 $395K
Menedżer Produktu
Median $440K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
L5 $613K
L6 $630K
Sprzedaż
Median $260K
Obsługa Klienta
Median $47.9K
Rozwój Biznesu
Median $200K
Marketing
Median $174K
Projektant Produktu
Median $290K
Menedżer Programu Technicznego
Median $278K
Menedżer Operacji Biznesowych
$181K
Analityk Biznesowy
$81.3K
Analityk Finansowy
$146K
Menedżer Programu
$245K
Rekruter
$27.1K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$199K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Brex, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Brex jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the L6 level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $630,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Brex wynosi $245,250.

Inne zasoby