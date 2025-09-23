Katalog firm
Bpifrance
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

Bpifrance Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in France w Bpifrance wynosi €68.6K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Bpifrance. Ostatnia aktualizacja: 9/23/2025

Mediana Pakietu
company icon
Bpifrance
Software Engineer
Paris, IL, France
Łącznie rocznie
€68.6K
Poziom
L3
Podstawa
€58.5K
Stock (/yr)
€0
Premia
€10.1K
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
2-4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Bpifrance?

€142K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Inżynier Oprogramowania at Bpifrance in France sits at a yearly total compensation of €86,273. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bpifrance for the Inżynier Oprogramowania role in France is €68,523.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Bpifrance

Powiązane firmy

  • Coinbase
  • Uber
  • Google
  • Intuit
  • Square
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby