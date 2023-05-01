Bowery Farming Wynagrodzenia

Katalog firm
Zakres wynagrodzeń Bowery Farming waha się od $137,700 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier mechanik na dolnym końcu do $298,500 dla Naukowiec danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Bowery Farming. Ostatnia aktualizacja: 8/20/2025

Inżynier oprogramowania
Median $155K
Naukowiec danych
$299K
Inżynier mechanik
$138K

Menedżer produktu
$188K
FAQ

The highest paying role reported at Bowery Farming is Naukowiec danych at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $298,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bowery Farming is $171,580.

