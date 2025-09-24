Wynagrodzenie Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States w Bosch Global wynosi $192K year dla SL1. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $192K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Bosch Global. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
EG16
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
$ --
$ --
$ --
$ --
