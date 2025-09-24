Katalog firm
Bosch Global
Bosch Global Menedżer Projektu Pensje

Wynagrodzenie Menedżer Projektu in Germany w Bosch Global wynosi od €115K year dla EG15 do €104K year dla EG16. Medianna pakietu rekompensaty in Germany year wynosi w sumie €110K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Bosch Global. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€115K
€103K
€0
€11.8K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Jakie są poziomy kariery w Bosch Global?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Projektu w Bosch Global in Germany wynosi rocznie €132,285. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Bosch Global dla stanowiska Menedżer Projektu in Germany wynosi €112,514.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Bosch Global

