Bosch Global
  • Pensje
  • Information Technologist (IT)

  • Wszystkie pensje Information Technologist (IT)

Bosch Global Information Technologist (IT) Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Information Technologist (IT) w Bosch Global wynosi €88.5K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Bosch Global. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025

Mediana Pakietu
company icon
Bosch Global
Software Engineer
hidden
Łącznie rocznie
€88.5K
Poziom
hidden
Podstawa
€88.5K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
5-10 Lata
Lata doświadczenia
11+ Lata
Jakie są poziomy kariery w Bosch Global?

€142K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla jobFamilies.Information Technologist (IT) w Bosch Global wynosi rocznie €125,349. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Bosch Global dla stanowiska jobFamilies.Information Technologist (IT) wynosi €88,531.

