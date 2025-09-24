Katalog firm
Bosch Global
Mediana pakietu rekompensaty Zasoby Ludzkie in India w Bosch Global wynosi ₹605K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Bosch Global. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025

Mediana Pakietu
company icon
Bosch Global
Human Resources
Bengaluru, KA, India
Łącznie rocznie
₹605K
Poziom
Management Apprenctice
Podstawa
₹605K
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
1 Rok
Jakie są poziomy kariery w Bosch Global?

₹13.98M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Zasoby Ludzkie w Bosch Global in India wynosi rocznie ₹2,018,492. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Bosch Global dla stanowiska Zasoby Ludzkie in India wynosi ₹605,311.

Inne zasoby