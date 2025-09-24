Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Analityki Danych in Germany w Bosch Global wynosi €112K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Bosch Global. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025

Mediana Pakietu
company icon
Bosch Global
Senior Manager
Stuttgart, BW, Germany
Łącznie rocznie
€112K
Poziom
SL1
Podstawa
€112K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
12 Lata
Lata doświadczenia
15 Lata
Jakie są poziomy kariery w Bosch Global?

€142K

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Menedżer Analityki Danych oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Menedżer Analityki Danych at Bosch Global in Germany sits at a yearly total compensation of €136,679. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Menedżer Analityki Danych role in Germany is €111,610.

