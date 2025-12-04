Katalog firm
Boom! By Cindy Joseph
Boom! By Cindy Joseph Asystent Administracyjny Pensje

Średnia całkowita rekompensata Asystent Administracyjny in Pakistan w Boom! By Cindy Joseph wynosi od PKR 3.43M do PKR 4.87M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Boom! By Cindy Joseph. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$13.8K - $16.4K
Pakistan
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$12.2K$13.8K$16.4K$17.3K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Asystent Administracyjny w Boom! By Cindy Joseph in Pakistan wynosi rocznie PKR 4,869,451. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Boom! By Cindy Joseph dla stanowiska Asystent Administracyjny in Pakistan wynosi PKR 3,429,787.

