Bombora Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Bombora waha się od $109,450 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Menedżer produktu na dolnym końcu do $151,875 dla Naukowiec danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Bombora. Ostatnia aktualizacja: 8/20/2025

$160K

Naukowiec danych
Median $152K
Inżynier oprogramowania
Median $147K
Menedżer produktu
$109K

O cargo mais bem pago reportado na Bombora é Naukowiec danych com uma remuneração total anual de $151,875. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bombora é $147,000.

