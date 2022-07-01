Katalog firm
BlueVoyant
BlueVoyant Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w BlueVoyant wynosi od $81,258 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Cyberbezpieczeństwa na dolnym końcu do $286,560 dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników BlueVoyant. Ostatnia aktualizacja: 11/18/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $127K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)
$287K
Menedżer Produktu
$153K

Sprzedaż
$84.6K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$81.3K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w BlueVoyant jest Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $286,560. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w BlueVoyant wynosi $127,000.

