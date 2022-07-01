BlueVoyant Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w BlueVoyant wynosi od $81,258 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Cyberbezpieczeństwa na dolnym końcu do $286,560 dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników BlueVoyant . Ostatnia aktualizacja: 11/18/2025