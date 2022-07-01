Katalog firm
BlueHalo
BlueHalo Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w BlueHalo wynosi od $110,129 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $246,225 dla Menedżer Programu Technicznego na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników BlueHalo. Ostatnia aktualizacja: 8/31/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $120K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Sprzętu
Median $203K
Projektant Produktu
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Menedżer Programu Technicznego
$246K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w BlueHalo jest Menedżer Programu Technicznego at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $246,225. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w BlueHalo wynosi $161,500.

