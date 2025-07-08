Katalog firm
Blue Cross and Blue Shield of Kansas
Blue Cross and Blue Shield of Kansas Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Blue Cross and Blue Shield of Kansas wynosi od $90,450 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $140,700 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Blue Cross and Blue Shield of Kansas. Ostatnia aktualizacja: 8/31/2025

$160K

Analityk Danych
$103K
Analityk Danych
$141K
Inżynier Oprogramowania
$90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Najczęściej zadawane pytania

Den høyest betalte rollen rapportert hos Blue Cross and Blue Shield of Kansas er Analityk Danych at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $140,700. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Blue Cross and Blue Shield of Kansas er $103,490.

Inne zasoby